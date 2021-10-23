Feyza Aktan'dan kavga görüntüleri sonrası ilk açıklama: Pişman değilim

Kavga görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sessizliğini bozan Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, "Hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Özcan Deniz, oğlu Kuzey’in okula gitmediğini öğrendi ve eski eşi Feyza Aktan’ın evine gitti.

Eski eşini karşısında gören Aktan'ın, Özcan Deniz’e tokat attığı ve tişörtünü yırttığı iddia edilmişti.

Olay görüntülerin ardından Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü.

DURUŞMA ERTELENDİ

Basına kapalı olarak görülen duruşmada 3 tanık dinlendi.

Tarafların hazır bulunduğu duruşma 14 Aralık'a ertelendi.

Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, kavga görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu.

Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i dövdüğü anlar ortaya çıktı

"YAŞANANLARDAN PİŞMAN DEĞİLİM, TAVİZ VERMEYECEĞİM BİR OLAYIN SONUCUYDU"

Feyza Aktan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Feyza Aktan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerle yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçlerle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.

"SEN EVLATSIN, KİMSENİN KREDİ KARTI DEĞİLSİN"

Öte yandan Özcan Deniz, dün görülen davanın ardından göndermeli bir paylaşımda bulunmuştu.

Deniz paylaşımında, "Sen evlatsın... Kişilik hakları olan bir bireysin. Kimsenin şöhret basamağı, deney tahtası, hırs ve çıkar kapısı ve en önemlisi 'kredi kartı' değilsin. Senin küçük bedeninin arkasına sığınıp bunları yapan herkes, kimliği ne olursa olsun bize akıttıkları her damla gözyaşımızın hesabını yargı karşısında verecekler canım oğlum. Bastığın toprağa, aldığın her nefese kurban olacak güçlü bir baban var senin..." demişti.

Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i dövdüğü anlar ortaya çıktı