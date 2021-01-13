Feyza Çıpa'ya Kutsi'nin yeni aşkı soruldu

Kutsi'nin yıllarca nişanlı kaldığı Feyza Çıpa, ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin eski sevgilisi Feyza Çıpa, Tarabya'da görüntülendi.

Kutsi ile ilgili sorulara net cevaplar vermeyen Çıpa, aldatıldığı söylentileri hakkında da konuşmak istemedi.

"HER ŞEY BİTTİ"

Çıpa, Kutsi'nin Sibel Ülker ile yeni bir aşka yelken açmasıyla ilgili, "Bu konu hakkında konuşmak doğru olmaz. Kendisiyle de zaten görüşmüyorum. Ayrıldığımız dönemde tamamen her şey bitmişti." ifadelerini kullandı.

"BİTTİ, GİTTİ"

"Aldatıldınız mı?" sorusu üzerine Çıpa, "Ben bu konuda hiç yorum yapmak istemiyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. Zaten bitti, gitti." şeklinde konuştu.

35 yaşındaki oyuncu, kalbinin boş olduğunun belirterek, "Aşka her zaman açığım." dedi.