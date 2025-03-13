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Feyza Civelek ameliyat oldu! Sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Feyza Civelek ameliyat oldu! Sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi Talihsiz bir kaza geçirerek kolunu kıran oyuncu Feyza Civelek bugün ameliyat masasına yattı.