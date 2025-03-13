Feyza Civelek ameliyat oldu! Sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Haber Merkezi
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Nilay' karakteriyle hafızalara kazınan 29 yaşındaki Feyza Civelek'ten hayranlarını üzen haber geldi.
Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kaza geçirdiğini açıklamıştı.
"KOLUMU KIRDIM"
Instagram hesabından alçıya alınan kolunu paylaşan Civelek, "Kolumu kırdım, görünmez kaza. Yine nazara geldik." ifadelerini kullanmıştı.
Operasyona girmeden önce takipçilerinden dua isteyen oyuncu, ameliyat sonrasında "Ameliyatım iyi geçti. Arayan, soran herkese teşekkürler" açıklamasını yaptı.
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