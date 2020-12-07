Feyza Civelek: Kilo verince özgüvenim yerine geldi

2 ayda 21 kilo veren oyuncu Feyza Civelek, yeni hali hakkında konuştu.

Hazal Kaya'nın başrol oynadığı Adını Feriha Koydum dizisindeki Lara rolüyle ünlenen Feyza Civelek, zayıflayınca bambaşka biri oldu.

"KİLO SAĞLIK SORUNU"

Akmerkez’de görüntülenen oyuncu, 2 ayda 21 kilo verdiğini söyledi. “Kilo verince özgüvenim yerine geldi. Kilonun sağlık sorunu olduğunu düşünüyorum.” diyen Feyza Civelek; Hazal Kaya ve Pelin Öztekin’in “Kilolu oyunculara başrol verilmiyor, fettan karakterler oynatılmıyor.” açıklamaları hakkında da konuştu:

"TÜRKİYE'DE GÖRSELLİK ÖNEMLİ"

“Kilolu kadınlar fettan rolünü de oynayabilir ama Türkiye şartlarında rol ona göre yazılır. Yurt dışıyla bizim kültürümüz çok farklı. Mesela Adele, dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri oldu ama Türkiye’de öyle bir şey yok. Burada görsellik çok önemli.”