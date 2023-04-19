Feyza Civelek'in acı günü Şu sıralar Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay karakteriyle dikkat çeken Feyza Civelek, dedesini kaybetti.

ensonhaber.com

Adını Feriha Koydum dizisiyle yıldızı parlayan ve şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Feyza Civelek acı haberle sarsıldı.

Feyza Civelek, dedesini kaybetti. Ünlü oyuncu üzücü haberi sosyal medya hesaplarından bu sözlerle paylaştı:

"Senin elinde büyüdüm"

"Demin dedemin vefat ettiği haberini aldım. O kadar kötüyüm ki, diyecek bir şey bulamıyorum. Senin elinde büyüdüm ben, baba yarısı oldun benim için... Nur içinde uyu... Seni çok özleyeceğim. Seni çok seviyorum canım dedem..."

Feyza Civelek'e sevenlerinden taziye mesajları yağdı.