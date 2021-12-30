Feyza Civelek'in yeni yıl dileği

Verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüşen Feyza Civelek, yeni yıl dileğini açıkladı.

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi popüler dizilerle tanınan genç oyuncu Feyza Civelek, önceki gün bir AVM'de görüntülendi.

Yeni yıl alışverişi yapan ve iki aya kadar ekranlara döneceğini vurgulayan Feyza Civelek, ilginç açıklamalarda bulundu:

"GÜNÜMÜZ PRENSLERİNDE SORUN VAR"

"Yeni seneden ilk dileğim prensimi bulmak. Günümüz prenslerinde sıkıntı var, ilişkiler laçkalaşmış durumda. Doğru adamı bulmayı arzu ediyorum."







