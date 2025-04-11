Feyza Civelek'ten dikkat çeken Sibel Taşçıoğlu paylaşımı geldi

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Reyting rekorları kıran yapımlardan Kızılcık Şerbeti dizisinde 3 sezondur 'Pembe' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrıldı.

Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması sosyal medyada gündem olurken usta oyuncuya veda pastası kesildi.

Setten ayrılacağı için bir hayli üzgün olan Sibel Taşçıoğlu, "Birlikte başladığımız işi keşke birlikte bitirebilme fırsatımız olsaydı. Sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum." demişti.

"YERİN BENDE AYRI"

Paylaşımlarda Feyza Civelek'in videodaki hareketleri nedeniyle sosyal medyada tepki toplamıştı. Tepkiler sonrası ünlü isimden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sibel Taşçıoğlu ile fotoğrafını paylaşan Feyza Civelek, "Sibel ablam, yerin bende her zaman ayrı olacak. Seni çok seviyorum her zaman beraberiz." notunu düştü.