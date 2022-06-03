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    Fikret Kuşkan'a köpekler saldırdı

    Fikret Kuşkan, sokak köpekleri nedeniyle komşusuyla kavgalık oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 08:16
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 09:15
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    Fikret Kuşkan'a köpekler saldırdı

    Başarılı oyuncu Fikret Kuşkan, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

    Arkadaşı kurtardı

    Geçtiğimiz hafta evinin arka sokağında oturan arkadaşına doğru yürürken, sokaktaki başıboş köpeklerin saldırdığı Kuşkan, arkadaşının müdahalesiyle ucuz kurtuldu.

    "Seni köpeklere parçalatırım"

    Ünlü oyuncu, saldırı sonrası bir de sokaktaki köpekleri besleyen komşusunun, “Üzerine evdeki tüm köpekleri salarak seni parçalatırım” tehdidiyle karşılaştı.

    Hem köpeklerin saldırısına uğrayan hem de komşusunun tehdidiyle neye uğradığını şaşıran Fikret Kuşkan, şikayetçi olacağını söyledi.

    "Can güvenliği yok"

    Olayla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Bu kişi köpekleri barınaklardan toplayarak kontrolsüzce evinin sokağına salıyor. Köpeklerin sayısı belli değil! Mahallenin huzuru kalmadı. Çocuklar sokağa çıkamıyor, can güvenliği yok" dedi.

    Fikret Kuşkan a köpekler saldırdı #1


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