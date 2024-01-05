Filenin Sultanı Zehra Güneş'in Alperen Şengün paylaşımı gündem oldu

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Vakıfbank ve A Milli Voleybol takımının sevilen orta oyuncusu Zehra Güneş, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da konuşuluyor.
Milli voleybolcu Zehra Güneş, NBA'de bu sezon gösterdiği performansla manşetleri süsleyen Alperen Şengün'le ilgili paylaşım yaptı.
'Gurur'
Güneş, 2024 NBA All-Star oylamasında Alperen Şengün'e desteğini iletirken yaptığı paylaşıma 'gurur' notunu düştü.
Zehra Güneş'in paylaştığı videoda Alperen Şengün'ün takım arkadaşının milli basketbolcumuz için "Şengün All-Star" dediği anlar yer aldı.
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