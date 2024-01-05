Haberler



Magazin



Filenin Sultanı Zehra Güneş'in Alperen Şengün paylaşımı gündem oldu

Filenin Sultanı Zehra Güneş'in Alperen Şengün paylaşımı gündem oldu VakıfBank'ın ve Filenin Sultanları'nın yıldız orta oyuncusu Zehra Güneş, NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün'le ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.