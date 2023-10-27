Filistin asıllı model Bella Hadid'den yeni paylaşım: "Her gün ölüm tehditleri alıyorum" Son yıllarda moda dünyasının önde gelen mankenlerinden biri olarak anılan ve Filistin konusunda sık sık destek mesajları paylaşan Bella Hadid, çok sert açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

İsrail'in Gazze bombardımanında 21. güne girildi. Saldırıların başından beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7 bini geçti.

Büyük bir insanlık kıyımına imza atan, ateşkes çağrılarına kulak tıkayan İsrail, katliama karşı sesini yükseltenlere karşı karalama operasyonlarına da imza atıyor.

Uzun yıllardır Filistin halkına özgürlük çağrılarına ara vermeyen, Filistin asıllı dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid ve Bella Hadid, İsrail'in katliamlarıyla ilgili ilk günden bu yana sesini yükselten isimlerden.

Babası Filistinli olan ünlü manken Bella Hadid, sosyal medya üzerinden Filistin'i savunan paylaşımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni Hitler olduğunu söyleyen ve kariyerini kaybetmekten korkmadığını da sözlerine ekleyen Filistin asıllı modelden yeni açıklama geldi.

Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan genç manken "Sessizliğim için beni bağışlayın" dedi.

İşte Bella Hadid'in paylaşımı:

"Biz değil, onlar çok cesur"

"Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım.

"Korku bir seçenek değil"

Korku bir seçenek değil. Filistin'deki insanlar ve çocuklar, özellikle Gazze'dekiler, sessiz kalmamamıza dayanamazlar. Biz değil, onlar çok cesur.

Filistinli olmanın ne kadar zor olduğunu anlamak çok önemli, dünya bizi barış istemeyen teröristler olarak görüyor.

"Savaşın kuralları vardır"

Savaşın kuralları vardır ve ne olursa olsun bu kurallara uyulmalıdır. Nerede olursak olalım liderlere bu konuda baskı yapmalı, Gazze'deki acil ihtiyaçlar unutmamalı ve Filistinli masum sivillerin bu savaşta unutulmamasını sağlamalıyız.

"Gazze'deki acil ihtiyaçlar unutmamalı"

Gazze'deki acil ihtiyaçlar unutmamalı ve Filistinli masum sivillerin bu savaşta unutulmamasını sağlamalıyız."