Filiz Akın, Fahriye Evcen'in son pozlarına yorum yaptı Instagram'dan sık sık fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in son karelerine Filiz Akın tepkisiz kalamadı.

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Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu evliliğiyle adından sıkça söz ettiren Fahriye Evcen, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.

Arabada poz verdi

Ünlü isim, her paylaşımıyla dikkat çekiyor. Son olarak araç içerisinde pozlar veren Evcen, o karelerini balon emojisi ile peş peşe paylaştı.

Filiz Akın yorum yaptı

Beyaz gömleği ve kürkü ile dikkat çeken Evcen'in pozları çok beğenildi. Evcen'e sadece hayranları değil Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın'dan da yorum gecikmedi.

"Özlem dolu sevgiler"

Akın, "Güzel oyuncumuz keşke sizi bir dizi veya filmde izlesek artık. Özlem dolu sevgiler." ifadelerini kullandı.