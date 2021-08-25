Filiz Akın: Ölümden kıl payı kurtaranlara teşekkür ederim

Akciğerindeki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılıp, enfeksiyon teşhisi konulmasının ardından 3 gün yoğun bakımda kalan Filiz Akın, taburcu edildi.

Türk sinemasının usta ismi Filiz Akın, 21 Ağustos'ta akciğerinde yaşadığı ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Vücudunda enfeksiyon tespit edilen Akın, tansiyon ve yüksek ateş şikayetleri üzerine 3 gün yoğun bakımda tedavi gördü.

TABURCU OLDU

Tedavisinin ardından normal odaya alınan Akın, taburcu edilerek Bodrum'daki evine döndü.

"ACI HABERLERE YÜREK DAYANMIYOR"

Sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri paylaşan Akın, şunları yazdı:

"Bu kadar üst üste gelen yangın ve sel felaketlerindeki acılara yürek dayanmıyor ve hastalanma derecesinde etkileniyor insan' demiştim. Burada, ikinci kere Bodrum'daki hastaneye getirilmişim.

"ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDUM"

Tansiyon tehlikeli derecede düşük, ateş 42. Sepsis'e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara, koronavirüs kadar ölümcül olan, baştan ayağa kadar iltihapla kişiyi ele geçirerek, yok eden bakteriden daha hızlı bir şekilde tedavi yüklemesi yapan başta Doç. Dr. Bülent Yardımcı, Kardiyolog Dr. Nejat Sönmez'e, yoğun bakım melekleri Banu, Arzum, kritik durumda tedavim için dikkatle yanımdan neredeyse ayrılmayan Acil Servis hemşirelerine, merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim."

MİDESİNE TÜP TAKILDI

Öte yandan midesine tüp takıldığını da belirten Akın, tedavisine bir süre evde devam edileceğini söyledi.