Petrol
98.97
-1.06%
Euro
18.4329
0.35%
Dolar
17.9445
0.33%
Altın
1.021
0.18%
Borsa
2656
0.00%
Bitcoin
413.523
-1.13%
BTXN Coin
9.54
-3.73%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Filiz Akın, Tuba Büyüküstün'ü tebrik etti

    Filiz Akın'dan Zeytin Ağacı'ndaki Ada rolüyle gündem olan Tuba Büyüküstün'e övgü dolu bir paylaşım.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 07:27
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 08:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Filiz Akın, Tuba Büyüküstün'ü tebrik etti

    Uzun zamandır ekranlarda olmayan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, internette yayınlanan Zeytin Ağacı dizisi gündem oldu.

    Ustan oyuncu Ada karakterini canlandıran Tuba Büyüküstün‘ü dizideki oyunculuk performansından ötürü tebrik etti.

    "Tebrikler"

    Akın, “Zeytin Ağacı dizisinin bir kaç bölümünü izledim. Ada rolüyle dizinin başarısına katkınız çok büyük. Tebrikler Tubacım" ifadelerini kullandı.

    8 bölümden oluşan dizide Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Murat Boz gibi isimler başrollerde yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra dünyada pek çok ülkede izlenme listesine 1 numaradan giren dizi için Yeşilçam'ın efsanesi Filiz Akın'dan da yorum geldi.

    Filiz Akın, Tuba Büyüküstün ü tebrik etti #1

    Filiz Akın, Tuba Büyüküstün ü tebrik etti #2

    Filiz Akın, Tuba Büyüküstün ü tebrik etti #3

    Filiz Akın, Tuba Büyüküstün ü tebrik etti #4


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Doğu Perinçek: İnsanların geçmişlerini kurcalayıp durmayın
    Gündem

    Doğu Perinçek: İnsanların geçmişlerini kurcalayıp durmayın

    Genç iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    BTCrobo Cem

    Genç iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir