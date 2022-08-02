Filiz Akın, Tuba Büyüküstün'ü tebrik etti

Filiz Akın'dan Zeytin Ağacı'ndaki Ada rolüyle gündem olan Tuba Büyüküstün'e övgü dolu bir paylaşım.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, internette yayınlanan Zeytin Ağacı dizisi gündem oldu.

Ustan oyuncu Ada karakterini canlandıran Tuba Büyüküstün‘ü dizideki oyunculuk performansından ötürü tebrik etti.

"Tebrikler"

Akın, “Zeytin Ağacı dizisinin bir kaç bölümünü izledim. Ada rolüyle dizinin başarısına katkınız çok büyük. Tebrikler Tubacım" ifadelerini kullandı.

8 bölümden oluşan dizide Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Murat Boz gibi isimler başrollerde yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra dünyada pek çok ülkede izlenme listesine 1 numaradan giren dizi için Yeşilçam'ın efsanesi Filiz Akın'dan da yorum geldi.