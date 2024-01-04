Fit haliyle dikkat çeken Sinem Kobal banyoda poz verdi! Paylaşımda Kenan İmirzalıoğlu detayı var Sosyal medyanın aktif isimlerinden Sinem Kobal dikkat çeken pozlarına yenilerini ekledi. Ünlü oyuncu, önce banyodan sonra koridordan fotoğraf yayınladı.

ensonhaber.com

Dadı ve Selena dizileriyle ünlenen Sinem Kobal, kendisi gibi Kenan İmirzalıoğlu ile evlenince ekranlardan uzaklaşmıştı. Ünlü oyuncu, geri döndü.

Yıllardır hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Kobal, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Instagram’da aktif olan ünlü oyuncu, yorum yağan pozlarına yenilerini ekledi.

Kenan İmirzalıoğlu detayı

Kobal, önce banyoda sonra koridorda verdiği pozları peş peşe yayınladı. Paylaştığı son fotoğraftaki Kenan İmirzalıoğlu detayı ise dikkat çekti.

Son karede eşiyle çekilen fotoğraflara yer verdi. Sosyal medya kullanıcıları, Kobal'ın karelerine yorum yağdı.

2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren oyuncu, 2020'de ilk göz ağrısı Lalin'e kavuştu. Ünlü oyuncu, 2022 yılında ise Leyla'yı kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı.