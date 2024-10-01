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Dört çocuk annesi 53 yaşındaki Bennu Gerede, sosyal medya hesabından yayınladığı son video ile sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, bu defa nefes terapisi deneyimini paylaştı.

Terapide ilginç hareketler yapan Gerede, yayınladığı videoya şunları yazdı:

"BİLİNÇLİ NEFES ALMAYI ÖĞRENDİM"

"Tüm hayatım boyunca nefes aldım, ancak bilinçli nefes almayı 2015 yılında öğrenmeye başladım. İlk olarak Bali’de tanıştım ve o zamandan beri hiç durmadım. Bu uygulama, fiziksel ve duygusal olarak birçok engeli aşmama yardımcı oldu."