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Fotoğraflarını satışa çıkaran ve yardım isteyen Serpil Örümcer'e Bakanlık el uzattı

Fotoğraflarını satışa çıkaran ve yardım isteyen Serpil Örümcer'e Bakanlık el uzattı Bir dönemin başarılı ismi Serpil Örümcer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faturalarını ödemek için fotoğraflarını sattığını söyledi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Örümcer'e yardım talimatı verdi.