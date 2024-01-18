Türk sinemasına damga vuran Serpil Örümcer, şimdilerde zor zamanlar geçiriyor...
Ünlü isim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, zor durumda olduğunu söyledi.
Örümcer paylaşımında, "Ben 70’li yılların sanatçısı Serpil Örümcer’im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum; elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Serpil Örümcer'e yardım eli uzattığı öğrenildi.
Bakan Göktaş talimat verdi
Örümcer'in sosyal medya hesabından paylaştığı yardım talebi videosunun ardından Bakanlık harekete geçti.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine, konuyla ilgilenmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirildi.
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