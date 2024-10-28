Fred Rodrigues'un eşi Monique Salum İstanbul'u tanıtıyor

Haber Merkezi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kapsamında perşembe akşamı İngiliz devi Manchester United'ı Kadıköy'de konuk etmişti.
Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı topçusu Fred Rodrigues'un eşi Monique Salum, maç için gelen Manchester United'lı futbolcuların eşlerini ve eski dostlarını İstanbul'da ağırladı.
İSTANBUL TURU
Bol bol arkadaşlarını gezdiren ve İstanbul'u tanıtan Salum, sosyal medyadan kareler de yayınladı.
Tatillerini uzatan Anna Mariana Casemiro (Casemiro'nun eşi), Roosee Xavier (Antony Santos'un eşi) ve Claudia Pinto Lopes'e (Diogo Dalot’nun eşi) rehberlik yaptı.
Önce Ayasofya'ya götürdü. Sonra Yerebatan Sarnıcı'nı gezdirdi. Finalde de Beşiktaş'taki bir mekanın Boğaz manzaralı terasında yemek ısmarladı.
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