Fuat Güner'den 52 yıllık dostu Özkan Uğur'a veda! 'Biz en zorunu başardık Özkanım' MFÖ grubunun sevilen solisti Özkan Uğur, 69 yaşında hayata veda etti. Sanatçının yakın arkadaşı Fuat Güner, günler sonra sosyal medya hesabından duygusal bire paylaşımda bulundu.

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Türk müzik dünyasının sevilen ismi Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Her kesim tarafından sevilen, MFÖ grubunun solisti olan Uğur, lenf kanserine yenik düştü.

Ünlü sanatçının vefatı, sevenlerini adeta yasa boğdu.

Cenaze töreninde yaşanan anlar ise izleyenleri de duygulandırdı.

Günler sonda duygusal veda

Grubun diğer solistleri ve 52 yıllık dostları Fuat Güner ile Mazhar Alanson, cenazede zor anlar yaşadı.

Acı kaybın üzerinden 20 gün geçerken, Güner sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

"Biz en zorunu başardık Özkanım"

Üç arkadaşın birlikte olduğu kareleri paylaşan Güner, şu notu ekledi:

17 yaşındaydı ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl… Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak… Hem birlikte üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak… Biz en zorunu başardık Özkanım… Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim.

MFÖ grubunun hikayesi

1980'lerin başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirdiler. 1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı.

1984 yılında MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar. 1985 yılında Diday Diday Day ve 1988 yılında Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmiştir.