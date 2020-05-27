Fulden Uras, dua istedi

Şarkıcı Fulden Uras, bir süredir mücadele ettiği hastalığı nüksettiği için yine ameliyat oldu.

Fulden Uras'ın hastalığı yeniden nüksetti. Annesini de kanserden kaybeden Fulden Uras o dönem "Göğüslerimi alsınlar bitsin ben buna razıyım ama o acıları bir daha yaşamayayım çok zor…" demişti.

Fulden Uras bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden ameliyata alınacağını duyurdu.

Uras, sağlık durumunu da Instagram'da yayınladığı video ile takipçileri ile paylaştı. "Herkese merhaba, ben yarım saat sonra ameliyata gireceğim. Yine eski problem maalesef nüksetti ama bu sefer çok acılı geldi. Normalde yarın ameliyat olmayı bekliyordum.Sokağa çıkma yasağı bitsin diye... Biz gerekli izinlerimizi aldık. Hocamız da hastaneyi ayarladı. Şuan tüm testlerim yapıldı. ameliyata gireceğim, Allah'ın izni ile sağlıkla çıkacağım. Çok mesaj atmışsınız. Hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir... Kardeşlerim bilgi verecektir size... Beni düşündüğünüz için, dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim bu bayram böyle oldu... "

AMELİYAT SONRASI İLK AÇIKLAMA



Fulden Uras’ın erkek arkadaşı Burak Buluç, ameliyat sonrası açıklama yaptı. Uras’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Buluç, “Göğsündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyata alındı. Daha önce de 17 kez aynı ameliyatı olmuştu. Patolojionuçları hep temiz çıkıyor ama hastalık tekrarlıyor. 1 sene sonra yine tekrarladı. Şu an kendisi iyi. Göğsün içi boşaltıldı, drenaj takıldı (Göğüs tüpü). Doktor bey bir ameliyat daha yapıp tamamen göğsün içini boşaltacağını söyledi, Fulden hanım gerekirse bütün göğsümü alsın da yeterki bu acıdan kurtulayım diyor. Daha sonra göğüs için gerekli estetik hamleler yapılır” diye konuştu.