Fulya ile Umudun Olsun’da anneden ilginç sözler: Oğlumu özlemedim kediyi özledim

Oğlu Ali’nin birlikte yaşama çağrılarını reddeden anne Ayşin Karaduman, oğlunu değil stüdyonun kedisi Rıfkı’yı özlediğini söyledi.

Gazeteci Fulya Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen ‘Fulya ile Umudun Olsun’ programı, farklı olayları ekranları taşımaya devam ediyor.

Mersin’in Silifke ilçesinde yaşayan anne Ayşin Karaduman ile oğlu Ali Kale’nin hikayesi, seyircileri izleyenleri ekrana kilitledi.

Kedilere olan sevgisi ile dikkat çeken Ayşin Karaduman, oğlu Kale’nin birlikte yaşamak için yaptığı çağrıları reddetti.

“BENİ YALNIZLIĞA MAHKUM ETSİNLER”

Çocukluğundan bu yana babaannesi tarafından kendisine gösterilmeyen Ali ile yaşamayı kabul etmeyen anne Ayşin, “İşe girsin, ayrı evde kalsın, ayrı evde görüşelim. Benim psikolojim iyice bozuldu. Yabancı birileri dolanır gibi geliyor, istemiyorum ben. Yalnız yaşamak istiyorum. Beni yalnızlığa mahkum etsinler.” dedi.

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“BENDE EVLAT SEVGİSİ YOK”

Annesinin, “Git babaannenin yanında kal. Sana yatak hazırlamış. Beni rahatsız etmeyin.” demesi üzerine Ali Kale, “Ben seni bırakmayacağım.” yanıtını verdi.

Bunun üzerine Ayşin Karaduman, “Bırak bırakma beni ilgilendirmezsin sen. Bende evlat sevgisi yok. Hiçbir şeyin sevgisi yok.” dedi.

“ALİ’Yİ ÖZLEMEDİM RIFKI’YI ÖZLEDİM”

Bu açıklamalardan sonra Karaduman, sadece stüdyonun kedisi Rıfkı’yı özlediğini belirterek, “Ben Rıfkı’yı seviyorum. Onu da gelip öpeceğim orada. Kediyi özlediğim için gelirim. Ali’yi özlemedim. Onun babaannesi, dedesi, kendisi benden uzak dursun.” dedi.

Oğlunu kabul etmeyen annenin kedi Rıfkı’ya olan sevgisi, stüdyoda şaşkınlıkla karşılandı.