Fulya Zenginer, başına gelen dolandırıcılığı anlattı Dolandırıcıların hedefinde son ünlü isim Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlattı.

ensonhaber.com

Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Dolandırıcılarla başı belaya giren ünlü oyuncu, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Zenginer yaşadıklarını söyle anlattı:

"Kulağınızda olsun"

Bir dolandırıcı hikayesi kulağınızda olsun; sizi arıyor 'Ben başkomiserim' diyor. En ufak bir kargocuda bile olabilecek bilgilerle sizi tufaya düşürmeye çalılıyor.

"Reziller"

Telefonunuzla dolandırıcılık yapıldığını iddia ediyor. Ölmüş ana babanızı bile kullanmaya çalışıyorlar. Reziller!

Sabah sabah dolandırıcı şakası mı! Bir de 'Sen dolandırıcısın' deyince bağırıp, hakaret etti bize. İnanılmaz sinir bozucu ve saçma bir şey yaşadık"