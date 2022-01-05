Fulya Zenginer doğumdan önce açıkladı: İşte bebeğinin ismi...

2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer, bebeğine vereceği ismi duyurdu.

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer (32), anne oluyor.

Bebek sevinci yaşayan Zenginer, müjdeli haberi yaklaşık üç ay önce duyurmuştu.

Heyecanı gün geçtikçe artan Fulya Zenginer, önceki gün objektif karşısına geçti. Kırmızı renkli ve kuzu desenli kombiniyle poz veren ünlü isim, belirginleşen karnını da gözler önüne serdi.

İŞTE BEBEĞİNİN İSMİ

Hamileliğin tadını çıkartan Zenginer, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.

Güzel oyuncu, ayrıca, paylaşımına, "Milan..." notunu düşerek, bebeğinin ismini de ilk kez açıklamış oldu.

MİLAN ANLAMI

Milan ismi Rusça kökenli bir kelimedir. Kibar, zarif, kıymetli, sevgili, sevilen kimse manalarını bünyesinde taşımaktadır.