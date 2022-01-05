Euro
15.3731
1.46%
Dolar
13.5563
1.11%
Altın
797.0580
1.86%
Borsa
1,998.64
1.79%
Bitcoin
625.667
-1.00%
BTXN Coin
33.90
1.34%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Fulya Zenginer doğumdan önce açıkladı: İşte bebeğinin ismi...

    2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer, bebeğine vereceği ismi duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 17:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fulya Zenginer doğumdan önce açıkladı: İşte bebeğinin ismi...

    'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer (32), anne oluyor.

    Bebek sevinci yaşayan Zenginer, müjdeli haberi yaklaşık üç ay önce duyurmuştu.

    Heyecanı gün geçtikçe artan Fulya Zenginer, önceki gün objektif karşısına geçti. Kırmızı renkli ve kuzu desenli kombiniyle poz veren ünlü isim, belirginleşen karnını da gözler önüne serdi.

    İŞTE BEBEĞİNİN İSMİ

    Hamileliğin tadını çıkartan Zenginer, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.

    Güzel oyuncu, ayrıca, paylaşımına, "Milan..." notunu düşerek, bebeğinin ismini de ilk kez açıklamış oldu.

    MİLAN ANLAMI

    Milan ismi Rusça kökenli bir kelimedir. Kibar, zarif, kıymetli, sevgili, sevilen kimse manalarını bünyesinde taşımaktadır.

    Fulya Zenginer doğumdan önce açıkladı: İşte bebeğinin ismi... #1

    Fulya Zenginer doğumdan önce açıkladı: İşte bebeğinin ismi... #2


    Görüş Bildir