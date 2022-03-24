Fulya Zenginer: Hamilelikten korkuyordum

Bebeğine kavuşmak için gün sayan Fulya Zenginer, hamileliğinin son haftalarına girdi.

32 yaşındaki oyuncu Fulya Zenginer, anne olmak için sabırsızlıkla günleri sayıyor.

2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan Zenginer, hamileliğinde 30. haftaya girdi.

Daha önce çocuğuna 'Milan' adını vereceğini açıklayan ünlü oyuncu, kamera karşısına geçti. Büyüyen karnını gözler önüne seren Fulya Zenginer, bebeğinin kıyafetlerini dolaba yerleştirdiği anları paylaştı.

"ZAMAN NE ÖABUK GEÇİYOR"

Zenginer, yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Zaman ne çabuk geçiyor... Varlığını öğrenmemiz daha dün gibi ve şimdi dolap yerleştirmeye başladım Başlangıçta korktuğum, şu an hayatımın en keyfini çıkardığım dönemi hamilelik... 30+3..." notuyla yayınladı.