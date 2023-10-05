Fulya Zenginer, lüks evini paylaştı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer'in cam tavanlı lüks evi olay oldu.

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Yayınladığı döneme damga vuran "Küçük Kadınlar" dizisiyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer, 2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturmuş; 2022 yılında oğlu Milan'ı dünyaya getirmişti.

Aylardır geniş bir ev arayışında olan Zenginer, oğlu ve eşiyle birlikte Ormanköy'de site içinde yer alan lüks dairede karar kıldı.

Oyuncu, taşınma haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Zenginer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Resmen ta-şı-nı-yo-ruz"

"Resmen ta-şı-nı-yo-ruz ve resmen delilik. Bu kadar az uyuyorken evi paketlemek yeni evi hazırlamak bilemiyorum dostlar ama heyecanlıyım da bakalım neler olacak kahramanlarımızı bu serüvende neler bekliyor? İzleyip göreceğiz."

Fulya Zenginer sayfasında yeni evinin fotoğraflarına da yer verdi.

Bazı emlak sitelerinde 16 milyon 500 TL'den satışa sunulan evin geniş balkonu kadar bir kısmı cam olan tavanı da dikkat çekti.