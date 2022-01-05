Fulya Zenginer'den hamilielik pozu

Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu açıklayan Fulya Zenginer'den karnı burnunda paylaşım geldi.

Oyuncu Fulya Zenginer, 2019'da 2 yıldır birlikte olduğu Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde çiftten mutlu bir haber gelmiş ve Fulya Zenginer hamile olduğunu açıklamıştı.

CİNSİYET PARTİSİ YAPILDI

Çift, geçen günlerde ise bebeğin cinsiyetini öğrenmek için bir parti düzenledi. Patlattıkları balondan mavi renk çıkınca erkek çocuk sahibi olacakları öğrenen çift, büyük mutluluk yaşamıştı. Kuntay Tarık Evren eşini öperek kutlamıştı.

MİLAN BEBEK GELİYOR

Zenginer, son olarak sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımının altına düştüğü "Milan" notuyla bebeğinin ismini ilk kez açıkladı.