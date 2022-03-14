Fulya Zenginer'den yeni hamilelik pozu

anne olmak için gün sayan Fulya Zenginer, hamileliğinin 29. haftasına girdi.

32 yaşındaki ünlü oyuncu Fulya Zenginer, anne oluyor. Bebek sevinci yaşayan Zenginer, müjdeli haberi yaklaşık beş ay önce duyurmuştu.Heyecanı gün geçtikçe artan Fulya Zenginer, bebeğinin adını 'Milan' koyacağını açıklamıştı. Anne olmak için sabırsızlanan ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.

29. HAFTA

Hamileliğinde 29. haftaya giren Zenginer, "29. Hafta, Milan ve ben" notuyla yeni hamilelik pozunu takipçileriyle paylaştı.