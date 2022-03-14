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    Fulya Zenginer'den yeni hamilelik pozu

    anne olmak için gün sayan Fulya Zenginer, hamileliğinin 29. haftasına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 10:21
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    Fulya Zenginer'den yeni hamilelik pozu

    32 yaşındaki ünlü oyuncu Fulya Zenginer, anne oluyor. Bebek sevinci yaşayan Zenginer, müjdeli haberi yaklaşık beş ay önce duyurmuştu.Heyecanı gün geçtikçe artan Fulya Zenginer, bebeğinin adını 'Milan' koyacağını açıklamıştı. Anne olmak için sabırsızlanan ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.

    29. HAFTA

    Hamileliğinde 29. haftaya giren Zenginer, "29. Hafta, Milan ve ben" notuyla yeni hamilelik pozunu takipçileriyle paylaştı.

    Fulya Zenginer den yeni hamilelik pozu #1

    Fulya Zenginer den yeni hamilelik pozu #2


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