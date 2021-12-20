Fulya Zenginer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Fulya Zenginer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Fulya Zenginer ve Kuntay Tarık Evren bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

Ekim ayının son günlerinde bebek beklediği haberini Instagram'dan duyuran oyuncu Fulya Zenginer; bebeğinin cinsiyetini yine Instagram'dan duyurdu.

ERKEK BEBEK GELİYOR

Eşi Kuntay Tarık Evren ile birlikte üzerinde "Kız mı, erkek mi?" yazan balonu patlatan Fulya Zenginer; bir erkek bebek beklediğini öğrenince sevince boğuldu.

Mutlu çift birbirlerine sarılarak bu anı ölümsüzleştirdi.

Fulya Zenginer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu VİDEO