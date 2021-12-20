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    Fulya Zenginer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

    Fulya Zenginer ve Kuntay Tarık Evren bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 09:57
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    Fulya Zenginer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

    Ekim ayının son günlerinde bebek beklediği haberini Instagram'dan duyuran oyuncu Fulya Zenginer; bebeğinin cinsiyetini yine Instagram'dan duyurdu.

    ERKEK BEBEK GELİYOR

    Eşi Kuntay Tarık Evren ile birlikte üzerinde "Kız mı, erkek mi?" yazan balonu patlatan Fulya Zenginer; bir erkek bebek beklediğini öğrenince sevince boğuldu.

    Mutlu çift birbirlerine sarılarak bu anı ölümsüzleştirdi.

    Fulya Zenginer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu VİDEO

    Fulya Zenginer in bebeğinin cinsiyeti belli oldu #1

    Fulya Zenginer in bebeğinin cinsiyeti belli oldu #2

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