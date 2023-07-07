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Yavuz Bingöl, Şanlıurfa'da verdiği konserine sadece 8 kişi katılmasıyla sanat camiasında gündem oldu.

Geçtiğimiz ay Şanlıurfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 39. yıl dönümüne özel etkinlik yapıldı.

Etkinliklerin sonunda ünlü türkücü Yavuz Bingöl de konser verecekti ancak konsere sadece 8 kişi katılınca konser iptal edildi.

Önceki gün Kıbrıs'ta verdiği konser önce basın mensuplarıyla sohbet eden Funda Arar, Urfa'daki konserine sadece 8 kişi gelen Yavuz Bingöl'ün adını duyunca kahkahaya boğuldu.

Arar, şunları söyledi:

Benim başıma böyle bir şey gelmedi. Kendi bileceği iş tabii ki.

Funda Arar'ın kahkahası tepki çekerken, Yavuz Bingöl'den yanıt gecikmedi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla açıklama yapan Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

Benim Urfa konserimle ilgili muhabirin biri Funda Arar'a soru sormuş, o da kahkaha atmış. Funda ile çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var görüşmesek de... Ben hem kendisini hem sesini çok severim. Allah yüzünden tebessümünü, kahkahasını eksik etmesin. Seyircisi, alkışı hep bol olsun. Başarıları daim olsun