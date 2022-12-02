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    Funda Eryiğit hamile

    3 aylık hamile olduğunu öğrenen Funda Eryiğit, evlilik hazırlığına başladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 11:06
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    Funda Eryiğit hamile

    “Bir Başkadır” dizisinin setinde yakınlaşan ve aşk yaşamaya başlayan oyuncu Funda Eryiğit ve yönetmen Berkun Oya, iki yıllık ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyordu.

    3 aylık hamile

    3 aylık hamile olan ve mutluluğu katlanan 38 yaşındaki güzel oyuncu, ilk kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

    45 yaşındaki Berkun Oya, 2015 yılında kısa bir evliliğinin ardından boşanmıştı.

    Funda Eryiğit hamile #1


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