Funda Eryiğit hamile

3 aylık hamile olduğunu öğrenen Funda Eryiğit, evlilik hazırlığına başladı.

“Bir Başkadır” dizisinin setinde yakınlaşan ve aşk yaşamaya başlayan oyuncu Funda Eryiğit ve yönetmen Berkun Oya, iki yıllık ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyordu.

3 aylık hamile

3 aylık hamile olan ve mutluluğu katlanan 38 yaşındaki güzel oyuncu, ilk kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

45 yaşındaki Berkun Oya, 2015 yılında kısa bir evliliğinin ardından boşanmıştı.