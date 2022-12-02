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Funda Eryiğit hamile
3 aylık hamile olduğunu öğrenen Funda Eryiğit, evlilik hazırlığına başladı.
- Haber Merkezi
- 02.12.2022 - 11:06
“Bir Başkadır” dizisinin setinde yakınlaşan ve aşk yaşamaya başlayan oyuncu Funda Eryiğit ve yönetmen Berkun Oya, iki yıllık ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyordu.
3 aylık hamile
3 aylık hamile olan ve mutluluğu katlanan 38 yaşındaki güzel oyuncu, ilk kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
45 yaşındaki Berkun Oya, 2015 yılında kısa bir evliliğinin ardından boşanmıştı.