Haber Merkezi
Şu sıralar başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı Bahar dizisinde Gülçiçek karakteriyle çıkan usta oyuncu Füsun Demirel, sosyal medya hesabında bir hava yolu şirketine isyan etti.
UÇAK YEMEĞİ ZEHİRLEDİ
25 Ocak tarihinde Dubai'den Sabiha Gökçen'e gerçekleştirilen PC741 sefer sayılı uçuş sırasında oğlu Mehmet İlkem Şem'in uçakta tavuk wrap satın aldığını ve yemek bozuk çıkınca zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını anlattı.
ŞİKAYETÇİ OLACAK
Hastanede tedavi altına alınan oğlunun zehirlenme olayının adli vaka olarak rapor tutulduğunu belirten Demirel, oğlunun hayati tehlikeyi atlattığını ancak konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
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