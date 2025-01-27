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Füsun Demirel isyan etti: "Oğlum uçakta yediği yemekle zehirlendi"

Füsun Demirel isyan etti: "Oğlum uçakta yediği yemekle zehirlendi" Usta oyuncu Füsun Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündem oldu. Demirel, oğlunun uçakta yediği yemek nedeniyle zehirlendiğini ve ölümden döndüğünü iddia etti.