Futbolcu Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan güldüren paylaşım! Tiye aldı... Sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olan eski manken Ebru Şancı eşi Alparslan Öztürk ile arasında olan yaş farkını tiye alarak, göndermeli bir paylaşım yaptı.

ensonhaber.com

Eski manken Ebru Şancı hem ekranların hem de sosyal medyanın sevilen yüzleri arasında yer alıyor.

Magazin programlarında boy gösteren Şancı, sosyal medyasını da aktif kullanıyor.

Sık sık ailesine ve eşine dair paylaşım yapan 3 çocuk annesi bu defa ise herkesi güldürdü.

2015 yılında evlendiği Alparslan Öztürk'le sık sık dalga geçen Şancı'nın son paylaşımı da buna dair oldu.

"Alparslan sen misin?"

3 çocukları olan çift sosyal medyada paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Aralarında 10 yaş fark olan Şancı ve Öztürk bu durumla dalga geçiyor.

"Olacağı varsa olur. Ben Türkiye Güzeli olduğumda Alpaslan daha 10 yaşındaymış" diyen Ebru Şancı kocasıyla yine dalga geçti.

Ebru Şancı "Kocamdan 3 ay büyük olduğum için ben parkta oynuyordum geldin beni kandırdın diyor" yorumunu paylaşarak "Alpaslan sen misin?" diyerek eşini de etiketledi.