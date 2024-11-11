Futbolcu Samet Akaydin, oyuncu Hazal Çağlar ile ilişki yaşadığını duyurdu

Fenerbahçe’de forma giyen ünlü futbolcu Samet Akaydin, aşk hayatıyla gündeme geldi.
Gözlerden uzak bir aşk hayatı yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun yeni sevgilisini hayranları fark etti.
Çiftin gizli aşkı, sosyal medya hesaplarında yaptıkları yprum sayesinde ortaya çıktı.
YILDIZI PARLAYAN OYUNCUYLA AŞK YAŞIYOR
Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydıin'in 'Gönül Dağı' dizisinin başarılı oyuncusu Hazal Çağlar ile ilişki yaşadığı öğrenildi.
Kısa süre önce tanıştığı öğrenilen çiftin ilişkisi Samet Akaydin'in yorumunun fark edilmesiyle öğrenildiği belirtiliyor.
SEVGİLİSİNE YORUM ATTI
Futbolcu Akaydin, sevgilisinin son paylaşıma kalpli yorum atınca sürpriz aşk gün yüzüne çıktı.
Çiftin hayranları yılın sürpriz aşkını şaşkınlıkla karşıladı.
Akaydin'in yorumu, "Hayırlı olsun" yorumları ile doldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış