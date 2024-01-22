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Futbolseverler onu yeşil sahalarda görmeye alışık! Ronaldinho bu kez podyuma çıktı

Futbolseverler onu yeşil sahalarda görmeye alışık! Ronaldinho bu kez podyuma çıktı Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Ronaldinho, katıldığı bir defilede modellik yaptı. Brezilyalı futbolcunun o anları yoğun ilgi gördü.