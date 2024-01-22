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Fransa'nın başkentinde Paris Moda Haftası düzenlendi.
Defilede birbirinden farklı tarzlar gözler önüne serildi.
Yıldızlar geçidinin yaşandığı defilede sürpriz bir isim de yer aldı.
Bu kez sahaya değil podyuma çıktı
Futbolun efsane isimlerinden Brezilyalı yıldız Ronaldinho da podyuma çıkan isimlerden biri oldu.
Beyaz kürkü ve yüzünün olduğu bir gömleği tercih eden Ronaldinho, kendisine has yürüyüşüyle modellik yaptı.
Tarzı gündem oldu
O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Ronaldinho'nun tarzına beğeni yağdı.
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