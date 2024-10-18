Gala aşkları! Devrim Özkan ile Lucas Torreria'dan dudak dudağa poz
Haber Merkezi

Galatasaray'ın Urugaylı futbolcusu Lucas Torreira, sevgilisi Devrim Özkan'ın başrolünde oynadığı Mavi Mağara isimli filmin galasına katıldı.

Özkan'ı galada yalnız bırakmayan Uruguaylı futbolcu sevgilisiyle karelerini Instagram'dan paylaştı.

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Torreira, galada Özkan'ı öptüğü kareyi de yayınladı.

Ünlü futbolcu yayınladığı aşk karelerine; Instagram hesabından Devrim Özkan'ı etiketleyerek, "Aşkımla özel bir gece." ifadelerini kullandı.

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Çağla Pınar Yılmaz
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