Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi eşine kavuştu: Wanda Nara İstanbul'a döndü Icardi ve çocuklarından ayrı kalan Wanda Nara, yarışmanın tamamlanmasının ardından dün İstanbul’a döndü.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yine adından söz ettiren dünyaca ünlü futbolcu Mauro Icardi, şimdi de kendisi kadar da ünlü olan eşi Wanda Nara ile gündeme geldi.

İtalya'daydı

Wanda Nara, bir süredir yarışmacı olduğu program nedeniyle İtalya'da yaşıyordu.

“Yıldızlarla Dans” adlı yarışma programında bir süredir yarışmacı olarak yer alan Wanda Nara, dün akşam yayınlanan bölümde birinci olarak yarışmayı ilk sırada tamamladı.

İstanbul'a döndü

Seksi kıyafetleri ve partneriyle iddialı danslarıyla adından söz ettiren Nara, kupasını alır almaz ailesinin yanına İstanbul'daki lüks evine döndü.

Noel yemeği yaptı

Wanda Nara, lüks evinde yakın çevresiyle Noel yemeği yapmayı da ihmal etmedi.