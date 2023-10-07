Galatasaray'ın yıldızı aşka geldi! Mauro Icardi, Wanda'lı paylaşım yaptı: 'En güzel hikayesin' Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardı, eşi Wanda Nara ile olan havuzlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Icardi paylaşıma, "Sen kaderin hayatımda yazdığı en güzel hikayesin" notunu ekledi.

ensonhaber.com Mauro Icardi - Wanda Nara çifti, magazinin ve futbolseverlerin yakın takibinde. Galatasaray'ın yıldız forvet oyuncusu, kısa sürede gönüllerde taht kurdu. Öyle ki kendisine şarkı dahi ithaf edildi. İç saha maçındaki her golü sonrası çalan Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısı sarı-kırmızılı taraftarı adeta coşturuyor. Her paylaşımları olay oluyor Öte yandan Galatasaraylıların yengesi olan Wanda Nara da taraftarla iç içe. Sosyal medya paylaşımlarıyla yoğun ilgi gören çift, sık sık aşk dolu karelerini takipçilerinin beğenisine sunuyor. Icardi'den romantik paylaşım Wanda'nın cesur pozlarından sonra bir paylaşım da Icardi'den geldi. Sevilen futbolcu, eşi ile çekilen karesini paylaştı. Fotoğrafa ise, "Sen kaderin hayatımda yazdığı en güzel hikayesin." notunu ekledi. Söz konusu paylaşım kısa sürede gündem oldu.