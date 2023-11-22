Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Türk sevgilisi Devrim Özkan ile evleniyor iddiası Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira’nın, muradına eriyor. Başarılı futbolcu, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan'a evlilik teklifi etti.

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Başarılı oyuncu Lucas Torreira, geçtiğimiz sezon fanatik Galatasaraylı olarak tanınan güzel oyuncu Devrim Özkan'la bir ilişki yaşamaya başladı.

Bir dönem arası bozulan ikiliden güzel haberler gelmeye başladı.

"Oyunculuğu bırak gel"

Özkan, Torreira'nın "Oyunculuğu bırak gel seni sultanlar gibi yaşatayım." şeklindeki yaklaşımı karşında şoke olunca, resti çekip ve ilişkiyi sonlandırmıştı.

Yaşananların ardından ikili bir süre ayrı kalsa da yeniden barıştı.

Sosyal medyadan da aşklarını duyuran çift, birbirlerini Instagram hesaplarından paylaşıp, her şeyi gözler önüne sermişti.

"Her şey göründüğü gibi"

İlişkiyi başlangıçta yalanlayan Özkan, daha sonra "Her şey göründüğü gibi" diyerek aşkını duyurdu.

İki düğün yapacak

Güzel oyuncuya çok aşık olan Torreira, sonunda Özkan'ı ikna etti. İddialara göre çift, Süper Lig sezonunun bitmesinin ardından nikah masasına oturacak. Çift, İstanbul ve Uruguay olmak üzere iki düğün yapacak.