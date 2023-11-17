Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya evlilik teklifi Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, son röportajında yıldız ismin kendisine yeniden evlilik teklif ettiğini duyurdu.

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Son zamanlarda gündemden düşmeyen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İtalya'da yayınlanan Gente dergisine röportaj verdi.

Geçtiğimiz günlerde hastalığıyla gündeme gelen Nara, bu röportajında ise dikkati çeken başka açıklamalarda bulundu.

Özel hayatı hakkında konuşan Nara, İcardi ile yeniden nikah masasına oturacaklarını duyurdu.

"Onca yılın ardından bana evlenme teklifi etti"

Arjantinli futbolcunun kendisine yeniden evlilik teklif ettiğini açıklayan Nara, "Birlikte geçirdiğimiz onca yılın ardından Mauro bana evlenme teklif etti! 27 Mayıs 2014'te birbirimize sonsuz aşk sözü vermiştik. Teklif çok yeni, henüz hiçbir şeyi planlamadık ama teklif almak güzeldi. Arjantin'de mi evleniriz, hiçbir fikrim yok. Yemin ederim oturup bunu organize edecek zamanımız bile olmadı ama tüm sevdiklerimiz Arjantin'de.

Bu yüzden eğer bu hayali gerçekleştirmeyi başarırsak Arjantin'de olacağını varsayıyorum. Gerçek şu ki 23 Aralık'a kadar Roma - İstanbul rutinine devam edeceğim. Çünkü o gün Yıldızlarla Dans'ın son bölümü yayınlanacak. Yani kesin olan tek şey Noel'i Avrupa'da geçireceğimiz" dedi.

2014 yılında dünyaevine giren ve iki kız çocukları olan Nara-Icardi çifti, geçtiğimiz yıl boşanma iddialarıyla gündeme gelmiş ancak bu durum resmiyet kazanmamıştı.

Wanda Nara'nın Maxi Lopez ile evliliğinden de üç çocuğu bulunuyor.