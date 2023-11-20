Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken dans Galatasaray'ın başarılı topçusu Mauro Icardi'nin hayat arkadaşı Wanda Nara, yaptığı dansla sosyal medyada çok konuşuldu.

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İki sezondur Galatasaray'da top koşturan forma giyen, bu sezon başında ise bonservisi alınan Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi, performansı ve attığı gollerle beğeni toplamıştı.

Yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Wanda Nara'ya ikinci kez evlilik teklifi yapan Arjantinli yıldız, dikkatleri üzerine çekmişti.

Golcü oyuncunun eşi Wanda Nara ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Beğeni yağdı

Wanda Nara'nın partneriyle 'Despacito' şarkısı eşliğinde 'salsa' yaptığı görüntüler, milyonlarca kişi tarafından izlendi ve binlerce beğeni aldı.

"Icardi'yi kıskanacak"

Dansı izleyen kullanıcılar ise "Icardi'yi kıskanacak" şeklinde yorumlarda bulundu.