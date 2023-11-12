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Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan aşk dolu paylaşım! Devrim Özkan'ı sevmeye doyamadı

Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan aşk dolu paylaşım! Devrim Özkan'ı sevmeye doyamadı Çiçeği burnunda çift oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Torreira, samimi karelerini paylaşarak, "Sen benim en iyi yerimsin" notunu ekledi.