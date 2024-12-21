Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Yaz aylarında evlenecekleri konuşulan Devrim Özkan ve Lucas Torreira, ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde birbirlerinin fotoğraflarını silen ve sosyal medyada da takipten çıkan ikilinin bu kez geri dönüşlerinin olmadığı iddia edildi.

Kulislerde ayrılığa dair birçok iddia ortaya atılırken, Lucas ise sert bir tepkisiyle gündeme geldi.

SORULARA SİNİRLENDİ

Lucas Torreira; Devrim Özkan ile ayrılıp - ayrılmadığı yönündeki soruya, bir hayli sert tepki göstererek; "Doğru ya da yanlış, bu konuyla alakalı hiç soru sormayın" cevabını verdi.

DEVRİM ÖZKAN SESSİZ

Tüm bu yaşananların ardından gözler Devrim Özkan'a çevrildi. Ancak oyuncu sessizliğini korumaya devam ediyor.