Galatasaraylı Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan aşk pozu

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın aşkı gündemden düşmüyor.
Çift, 8 ay süren ayrılığın ardından barışma kararı aldı.
TEKRAR BARIŞTILAR
Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı.
Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakıp birlikte olan fotoğrafları da silmişti.
Özkan ile Torreira'nın yeniden bir arada oldukları iddia edilmişti.
AYLAR SONRA İLK KARE
Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları doğruladı.
Sevgilisi Torreira ile birlikte havuza giren Özkan, sevgilisinin sırtına çıkarak poz verdi.
"HAYATIM"
Torreira da aynı kareyi İspanyolca'da 'Hayatım' anlamına gelen 'Mi vida' notuyla paylaştı.
Özkan son olarak sosyal medya hesabında Torreira ile havuzda verdiği pozu "Mi amor" (Aşkım) notuyla paylaştı.
Torreira, Özkan'ın paylaşımına kayıtsız kalmayıp "Seni seviyorum, hayatım" yorumunda bulundu.
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