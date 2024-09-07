Haberler



Magazin



Galatasaraylı Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan aşk pozu

Galatasaraylı Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan aşk pozu Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın aşkı tam gaz devam ediyor. Özkan, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımla adından söz ettirdi.