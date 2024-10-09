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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ayrılacakları konuşulan Wanda Nara, barıştı.

Uzun süredir ayrıl-barış ilişkileriyle Türkiye gündemini meşgul eden ikili, yeniden aşk tazeledi.

İkilinin barışmasının ardından Mauro İcardi soluğu Arjantin'de aldı.

Ünlü yıldız burada Wanda Nara ve çocuklarıyla, uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geldi.

İLK KARE KIZIYLA GELDİ

Kızıyla bir fotoğrafını yayınlayan Mauro Icardi, "Küçük prensesim uyuyacak. İyi geceler" notunu düştü.

DİĞER KARE WANDA'YLA

Ardından, Wanda Nara ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşan Mauro Icardi, "Senin için okuyanlar, onun için, senin için, onlar için, herkes için iyi geceler." ifadesini kullandı.