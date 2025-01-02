Galatasaraylı Yunus Akgün evleniyor! Sevgilisine evlenme teklifi etti

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Galatasaraylı futbolcular teker teker bekarlık sofrasından kalkıyor.

Futbol kulübünün yıldız oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde aniden nişan fotoğraflarını paylaşarak herkesi şaşırtmıştı.

AKTÜRKOLU'NUN SÖZ TÖRENİNE KATILMIŞTI

Aktürkoğlu’nun söz törenine takım arkadaşı Yunus Akgün de katılmıştı.

Arkadaşının heyecanına ortak olan Akgün, evlilik yolunda ilk adımı attı.

EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Ünlü futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğçe Alaca’ya evlilik teklifinde bulundu.

Tuğçe Alaca, evlilik teklifine dair anını sosyal medya hesabından paylaştı.

"EN GÜZEL AN..."

Alaca, o anlara; "Bu yıldan bana kalan en güzel an...Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin" notunu düştü.