Galatasaraylıların yengesi Wanda Nara yaralandı! Icardi soluğu Roma'da aldı

Magazin ve futbol dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden biri de Mauro Icardi ve Wanda Nara...
Her paylaşımlarıyla kısa sürede gündem olan ikili, bir dönem ayrılıp barışmalarıyla kendilerinden söz ettirdi.
Ancak kara bulutların dağılmasıyla çift aşklarını doludizgin yaşamaya başladı.
Şimdilerde birçok markadan reklam teklifi de alan Wanda ile Icardi'nin aşkı adeta dillere pelesenk oldu.
Gözünden yaralandı
Bu durum ise Icardi’nin performansına olumlu yansıdı. Wanda ise ‘Yıldızlarla Dans’ programında yarışmacı olarak kariyerini sürdürüyor.
Yarışma nedeniyle bir süredir İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Wanda, gözüne aldığı darbeyle yaralandı.
Icardi soluğu Roma'da aldı
Bunun üzerine Icardi, çocuklarıyla birlikte dün sürpriz yaparak özel jetiyle Roma’ya gitti. Bu anları da, “Roma’da annemize sürpriz yolculuk” notuyla paylaştı.
Kavuştukları andan kareleri paylaşan Wanda da, “Roma’da sürpriz” notunu ekledi.
Icardi’nin sürprizi sosyal medyada geniş yer buldu.
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