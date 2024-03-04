Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu büyüdü! Son haline yorum yağdı

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Arka Sokaklar dizisinin Murat Komiser'i olarak hafızalara kazınan Uğur Pektaş, kariyerinin zirvesindeyken mesleğini bırakmıştı.
Sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden olan Uğur Pektaş, maneviyata yönelmiş, kendine bambaşka bir yol çizmişti.
Sosyal medyadan sık sık olmasa da arada günlük hayatına dair kareler yayınlayan Uğur Pektaş, son paylaşımını oğluyla yaptı.
Babasının kopyası
Pektaş'ın oğlu kocaman oldu. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murat, babasının kopyası oldu.
Instagram hesabından oğluyla bazı pozlarını yayınlayan Pektaş'a beğeni yağdı.
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