Gamze Özçelik yeni fotoğraflar! Eşiyle verdiği pozlarına beğeni yağdı

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Oyuncu Reshad Strik ile ikinci evliliğini gerçekleştiren Gamze Özçelik, uzun süre önce bıraktığı oyunculuktan sonra insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Özçelik, eşiyle birlikte sosyal sorumluluk projelerine desteğini sürdürüyor.

Sosyal medyada aktif olarak kullanan Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik'ten yeni pozlar geldi.

Bu paylaşıma takipçileri büyük ilgi gösterdi ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"CENNETE BERABER OLACAĞIZ"

Reshad Strik, nikahtan kareleri "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. Biz inşallah cennette de beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı" notuyla paylaşarak daha önce dikkat çekmişti.