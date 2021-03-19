Gamze Özçelik'i duygulandıran ziyaret

Kurucusu olduğu derneğin Gana'da yaptırdığı okulu ziyaret eden Gamze Özçelik, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıllar önce oyunculuğu bırakan ve ekranlara veda eden Gamze Özçelik, kurucusu olduğu derneğin Gana'da yaptırdığı oyun parkını ziyaret etti.

Çocuklarla buluşmasında duygusal anlar yaşayan Özçelik, çektiği fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"ÇOCUKLAR ÇOK GÜZELSİNİZ"

Özçelik, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Gana Tamele’de oyun parkı yaptırdığımız sağır ve dilsiz çocuklarımızın okuyup, yaşadığı okula bir kez daha uğradık. Sessiz dünyalarına tanık olmanın, bakışlarla, kalpten kalbe konuşmanın güzelliğine şahit olmamın tarifi zor. Çok güzelsiniz be çocuklar."