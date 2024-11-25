Gamze Özçelik'ten boşandıktan sonra oyunculuğu bırakmıştı! Uğur Pektaş'ın son hali

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Survivor yarışmasıyla ünlenen Uğur Pektaş, şampiyon olduktan sonra oyunculuk yapmaya başlamıştı.

GAMZE ÖZÇELİK'TEN SONRA İNZİVAYA ÇEKİLDİ

Daha sonra ise Gamze Özçelik ile 2011 yılında boşanmış ve sonrasında inzivaya çekilmişti.

En son Arka Sokaklar dizisinde gördüğümüz Pektaş, şimdilerde daha çok sosyal medya üzerinden hayranlarıyla etkileşimde bulunuyor.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Maneviyata yönelerek ekrana da ara veren Uğur Pektaş, gözlerden uzak yaşıyor.

Bugünlerde sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken Uğur Pektaş, son haline dair bir paylaşım yaptı.

Pektaş’ın sosyal medyadaki kedili paylaşımı hayranlarından büyük ilgi gördü.