Gamze Özçelik'ten duygulandıran bayram mesajı: Görsellere bakınca gülümsemeden duramıyoruz

Umuda Koşanlar Derneği ile ihtiyaç sahiplerine el uzatan Gamze Özçelik, yayınladığı bayram mesajıyla duygulandırdı.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra kendisini yardım işlerine adayan Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar isimli bir dernek kurdu. Özçelik bu dernekle birlikte yoksul ülkelere giderek, birçok kişiye yardım etti.

Yüzünü güldürdüğü çocukların resimlerini sosyal medyadan paylaşan Özçelik'in bayram mesajı okuyanlara duygusal anlar yaşattı.

"GÜLÜMSEDEN DURAMIYORUZ"

Gamze Özçelik yaptığı paylaşımın altına şu notu düştü;

"Bu Ramazan ayında Uganda dahil 16 ülkeye Ramazan’ın bereketini ulaştırmak için aralıksız çalıştık. Tanzanya’da gerçekleştirmeye başladığımız bayramlık dağıtımı görsellerimize bakınca gülümsemeden duramıyoruz.





"1478 ÇOCUĞU SEVİNDİRDİK"

Suriye idlib’de gerçekleştirdiğimiz bayramlık dağıtımlarıyla 1478 çocuğumuzu birlikte sevindirdik. El ele verdiğimiz bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Hep beraber yüz binlerce ihtiyaç sahibinin gülüşü olduk. Birlik ve beraberlikle, huzurla geçireceğimiz bir bayram olsun. Hayırlı Bayramlar."



